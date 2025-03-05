У Реєстрі боржників майже 9 млн українців: у яких регіонах найбільше

Понад 164 тисячі нових боргів накопичили українці з грудня 2024 року по березень 2025. Найбільш помітно зросли борги за спецконфіскацією, стягнення майна за виконавчим документом та оплатне вилучення знаряддя правопорушення.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, понад 9 млн боргів наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників. На 1,9% або 164 304 проваджень побільшало з моменту останнього оновлення реєстру у грудні 2024 року. До порівняння, до того за півроку реєстр виріс на 4,2%.

В яких категоріях побільшало боргів?

Зазначається, що за цей час на 14% побільшало боргів у вигляді спецконфіскацій — це стягнення майна за рішенням суду у межах кримінальних справ. Водночас на 7% побільшало оплатних вилучень предметів, які стали або знаряддям правопорушення, або об’єктом. Також у топі зі зростанням на 9% стягнення майна за виконавчим документом.

Як наголошують аналітики, загалом найчастіше українці потрапляють до реєстру за несплачені штрафи за порушення ПДР — 1,9 млн або 21,4% від загальної кількості. Ще 20% складають борги за адміністративні правопорушення: понад 1,8 млн. Замикають трійку стягнення на користь державного бюджету — 18% або 1,6 млн.

Де найбільше боржників

Як повідомляють в "Опендатабот", найбільше боргів зафіксовано на Дніпропетровщині — 973 185 проваджень, що складає 11% від загальної кількості. На другому місці Київ із 633 286 боргами (7%), а на третьому — Харківщина — 620 211 (7%).

Значні борги також мають українці на Одещині (525 210) та Донеччині (521 062).

Як зауважують аналітики, майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків.

За даними Єдиного реєстру боржників, 735 384 нових боргів через несплачені штрафи ПДР зафіксували торік. Майже 83% усіх боржників чоловіки, водночас частка жінок росте щороку. Найбільше боргів зафіксували у Дніпропетровській області та Києві.