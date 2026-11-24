У російських безпілотниках, якими атакували Україну у 2025 році, виявили SIM-картки литовського мобільного оператора Tele2. Щонайменше вісім таких карток придбали та активували ще у 2024 році. Після журналістського розслідування Європейська комісія закликала країни ЄС перевірити можливі випадки використання європейських SIM-карток російськими військовими.

Як пише Dilo, про це повідомляє литовське видання 15min.

Як литовські SIM-картки потрапили до російських дронів

За результатами журналістського розслідування, щонайменше вісім SIM-карток, знайдених у російських безпілотниках, були придбані та активовані в Литві у 2024 році.

Наразі невідомо, яким саме шляхом ці картки потрапили до Росії та опинилися у військових безпілотниках, що атакували Україну.

У компанії Tele2, якій належать SIM-картки, припускають, що їх могли придбати через посередників. За однією з версій, такі посередники скуповують SIM-картки, активують їх, а потім перепродають іншим покупцям.

Це могло дозволити обійти обмеження та ускладнити встановлення кінцевих користувачів карток.

Єврокомісія відреагувала на використання SIM-карток ЄС у російській зброї

Після оприлюднення результатів розслідування Європейська комісія звернулася до країн Євросоюзу із закликом перевіряти випадки ймовірного використання європейських SIM-карток російськими військовими.

Йдеться про необхідність з'ясувати обставини потрапляння карток мобільних операторів ЄС до російських безпілотників та перевірити можливі канали їхнього постачання.

Виявлення таких SIM-карток свідчить про те, що російські військові можуть використовувати телекомунікаційну інфраструктуру європейських країн для забезпечення роботи своїх безпілотних систем.

Польські та українські SIM-картки також знаходили в російських дронах

Випадки використання російськими безпілотниками SIM-карток європейських операторів фіксували й раніше.

Зокрема, SIM-картки польських мобільних операторів виявляли у російських дронах, збитих над територією Польщі.

Крім того, у травні 2026 року українські правоохоронці викрили масштабну мережу постачання SIM-карток для російських ударних безпілотників. За даними слідства, загальний обіг коштів на рахунках учасників цієї схеми перевищив 60 млн грн.

Таким чином, використання SIM-карток іноземних мобільних операторів у російських безпілотниках стало предметом розслідувань одразу в кількох європейських країнах.

Раніше повідомлялось, що в листопаді у Китаї набули чинності нові правила експортного контролю, що стосуються комплектуючих, що використовуються у виробництві російських ударних дронів.