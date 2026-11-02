У росіян примусово заберуть $81 млрд пенсійних накопичень на тлі воєнного дефіциту бюджету

Міністерство фінансів Росії підготувало законодавчу ініціативу про обов'язкове переведення накопичувальних пенсій громадян до державної програми "довгострокових заощаджень". У разі ухвалення проєкту новація охопить кошти 71 мільйона росіян загальним обсягом 6,6 трильйона рублів (близько 81,6 мільярда доларів).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Згідно із документом, з 1 квітня 2027 року планується розпочати автоматичну конвертацію накопичень. Процедура торкнеться як клієнтів недержавних пенсійних фондів, на рахунках яких акумульовано 3,6 трильйона рублів ($44,5 млрд), так і громадян, які не подавали заяв про переведення своїх накопичень до НПФ чи приватних компаній і зберігають близько трьох трильйонів рублів ($37,1 млрд).

Суть механізму та низький інтерес населення

Гроші росіян планують спрямувати до програми довгострокових заощаджень, що функціонує як альтернативна пенсійна система. Розпоряджатися коштами буде спеціально уповноважена структура з обов'язковою державною участю, а керувати рахунками вкладникам дозволять лише через обрані пенсійні фонди або державний вебпортал "Госуслуги".

Цю програму започаткували у 2024 році за розпорядженням Володимира Путіна, проте за роки існування вона не набула популярності: за період із 2024 по 2026 рік було укладено лише 13 мільйонів договорів, а сума залучених коштів ледь наблизилася до одного трильйона рублів ($12,37 млрд).

Керівники російського фінансового блоку декларують можливість спадкування чи часткового зняття грошей у надзвичайних ситуаціях, водночас керівництво держкорпорації "ВЭБ.РФ" прямо заявляло про необхідність використання накопичень громадян для інвестицій у державні технологічні проєкти.

Діра в бюджеті через війну проти України

Примусове вилучення пенсійних накопичень відбувається в умовах стрімкого зростання фінансового дисбалансу через ведення повномасштабної війни проти України. Дефіцит російського федерального бюджету за підсумками перших дев'яти місяців 2026 року досяг 5,2 трильйона рублів ($64,3 млрд), що становить 2,2% від ВВП країни.

Цей показник за період із січня до вересня виявився на 50% вищим за минулорічний. За прогнозами російського відомства, до кінця року сукупний дефіцит бюджету сягне 7,3 трильйона рублів ($90,3 млрд), що вдвічі перевищить початкові розрахунки влади. Задля покриття бюджетної діри уряд РФ уже залучає провідні комерційні банки та посилює податковий тиск на великі корпорації та самозайнятих осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регіони Росії скорочують витрати на лікарні через рекордні діри в бюджетах, оскільки гроші пішли на війну. Зіткнувшись із масштабним дефіцитом місцевих фінансів, російські регіони почали економити на охороні здоров'я, скорочуючи фінансування лікарень та поліклінік задля забезпечення виплат за вербування солдатів на війну проти України.