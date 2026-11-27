Уряд Росії запроваджує тимчасову заборону на експорт гречки терміном на шість місяців. Влада країни намагається стримати зростання цін і захистити внутрішній ринок на тлі скорочення запасів та продовольчої інфляції.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Офіційною метою рішення названо "підтримку стабільності на внутрішньому ринку продовольства".

Головною причиною дефіциту стала посуха на Алтаї — ключовому регіоні з вирощування цієї культури.

За даними російської статистики, станом на 1 жовтня запаси гречки на підприємствах скоротилися майже на третину порівняно з минулим роком — до 130 тисяч тонн.

Падіння врожаю та інфляція

Динаміка збору культури в РФ демонструє стабільне зниження:

2024 рік: зібрано 1, 2 млн тонн гречки;

2025 рік: урожай впав до 926 тисяч тонн;

2026 рік (прогноз): очікується подальше скорочення до 794 тисяч тонн.

На тлі дефіциту сировини виробники підняли відпускні ціни на гречану крупу на 51%.

У роздрібних мережах продукт подорожчав майже на 18% з початку року — це один із найвищих показників зростання цін серед продуктів харчування в РФ (поряд із яйцями, курятиною та замороженою рибою).

Загалом продовольча інфляція в країні прискорюється з літа, перевищуючи 5% за останні три місяці.

Винятки із заборони

Експортне ембарго не поширюватиметься на:

країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС);

окуповані грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію;

постачання в межах гуманітарної допомоги та міжурядових угод.

Востаннє Росія вдавалася до повної заборони експорту гречки влітку 2021 року. Загалом уряд РФ регулярно використовує квоти, мита та ембарго для ручного регулювання цін на базові продукти харчування.

Нагадаємо, гречка в українських магазинах за рік подорожчала приблизно вдвічі, а в окремих торговельних мережах кілограм крупи коштує понад 100 грн. Причинами стали скорочення площ під посівами, зростання витрат аграріїв і невеликі перехідні запаси.