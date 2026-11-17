Україні може знадобитися від 18 до 24 місяців для створення власних спроможностей із перехоплення балістичних ракет. Такий прогноз озвучив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Радіо Свободи".

За словами Йонсона, Україні необхідні додаткові засоби для перехоплення балістичних ракет, оскільки Росія нарощує їх виробництво. Зокрема, цьому сприяє отримання російською стороною досконаліших ракетних двигунів.

Шведський міністр наголосив, що посилення протиповітряної та протиракетної оборони України залишається одним із пріоритетів для партнерів.

Він також попередив, що на Україну чекає особливо складна зима через збільшення російського виробництва ракет. Можливості подальшого посилення української ППО міністри оборони країн ЄС мають обговорити під час зустрічі у Брюсселі.

Як Швеція допомагає Україні посилювати ППО

Йонсон назвав одним із ключових механізмів підтримки України пакети PURL. За його словами, Швеція вже долучилася до п'яти таких пакетів, загальна сума внесків перевищила 5 млрд (валюту в наданому тексті не уточнено).

Міністр додав, що Стокгольм готовий збільшувати допомогу. За інформацією, отриманою від української сторони, США виконують постачання відповідно до домовленостей у межах PURL.

Водночас Європа шукає додаткові можливості для посилення протиповітряної та протиракетної оборони України. Однією з проблем залишається дефіцит ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot через обмежені виробничі потужності США. Про це раніше заявляв єврокомісар Андрюс Кубілюс, коментуючи перспективи європейського проєкту FREYJA.

Коли Україна випробує власну антибалістичну систему

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує вже цієї зими випробувати нову антибалістичну систему FREYJA, яку розробляє спільно з європейськими партнерами.

Таким чином, паралельно з отриманням західних засобів ППО Україна працює над створенням власних технологічних рішень для протидії балістичним загрозам.

Нагадаємо, раніше перше випробування FREYJA планували провести до середини 2027 року. Після виходу на серійне виробництво розробники розраховують випускати до 2000 перехоплювачів на рік.