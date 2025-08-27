У таборі для дітей війни: історія Ельвіри та Кирила

В літньому таборі для дітей, які пережили війну, 11-річна Ельвіра та 12-річний Кирило знайшли одне одного. Вони втратили батьків через російську агресію, але саме тут, серед 50 дітей у футболках з рожевими серцями, знову навчилися відчувати себе дітьми.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Засновницею табору є підприємниця Оксана Лебедєва та її організація Gen.Ukrainian, що працює над психологічною реабілітацією дітей через гру та інтенсивні консультації.

Історія цих дітей почалася на четвертий день: після перемоги в інтелектуальній грі Кирило запросив Ельвіру на танець і подарував жовтий браслет. Вона відповіла запискою із запитанням, чи хоче він зустрічатися. Згодом про їхнє спілкування дізналися у всьому таборі.

Кожна дитина у таборі мала свій біль: хтось бачив убивство матері, інші вижили під час ракетних ударів чи втратили братів і сестер. Імена та фото загиблих висіли на дошці в одному з корпусів.

Ельвіра, яка пережила обстріли в Сумах і тепер живе з родичами в Полтавській області, відвідувала вже кілька подібних програм, але цей табір став її улюбленим. Її характерний норов і проблеми з поведінкою привели сюди, але з Кирилом вона змогла відкритися. Він розповідав про батька, який зник безвісти, вона — про старших брата і сестру на фронті. Хлопець писав їй записки, збирав квіти та планував зустріч у Києві чи Львові.

Вони мріяли й про майбутнє: на арт-терапії Кирило малював комп’ютер і телефон, інші діти писали 'Stop War!' чи зображали втрати. Ельвіра намалювала дівчину з українським прапором, символом сили попри трагедію: її батька, прикордонника, вбили на початку вторгнення, а мати загинула під час обстрілу Сум у 2024-му, коли купувала доньці торт.

Їхній короткий літній роман — не лише про дитячі почуття, а й про відновлення після втрат. Як зазначають психологи табору, навіть можливість закохатися для таких дітей — ознака зцілення.