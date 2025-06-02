У травні сапери очистили майже 8 тис. гектарів деокупованих земель від мін

Протягом травня 2025 року сапери Міністерства оборони очистили 7 847 гектарів звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Загалом було знешкоджено 6 818 вибухонебезпечних об'єктів

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Протимінна діяльність

Так, впродовж місяця було очищено:

7 660.21 га сільськогосподарських земель;

21.27 км автомобільних доріг;

9.44 км ліній електропередачі;

40.24 км залізниці;

5.94 км трубопроводів;

0.88 га житлових ділянок.

У травні сапери виявили та знешкодили 6 818 вибухонебезпечних предметів. Загальна кількість таких об'єктів, ліквідованих з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, сягнула 445 680 одиниць.

Станом на кінець травня в Україні офіційно сертифіковано 87 операторів, що здійснюють протимінну діяльність.

Нагадаємо, до розмінування деокупованих територій залучаються підрозділи Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, вибухотехніки Національної поліції, а також піротехніки ДСНС. Відповідно до законодавства, гуманітарне розмінування проводять виключно сертифіковані оператори.

Розмінування України

Держава компенсує 100% вартості розмінування агроземель для сільгоспвиробників, які вирішили очистити свої ділянки після 15 квітня 2024 року. Землю розміновуватиме той сертифікований оператор протимінної діяльності, який відповідає визначеним умовам і запропонував найнижчу ціну на аукціоні в системі Prozorro.

Зауважимо, Україна наразі - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Всього з початку повномасштабної війни Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель, що суттєво вплинуло на аграрний сектор країни.