У ТРЦ "Домосфера" прокоментували заяви Заболотної щодо "рейдерства" навколо Art Ukraine Gallery

Адміністрація торговельного центру "Домосфера" повідомила, що не має жодного конфлікту з Наталією Заболотною, яка раніше заявила про "рейдерське захоплення" Art Ukraine Gallery у приміщенні ТРЦ. У "Домосфері" підкреслили, що звинувачення Заболотної є виключно її особистою ініціативою та не мають жодних юридичних підстав.

Про це пише "Главком".

Як зазначає адміністрація ТРЦ, з 2019 року на території "Домосфери" працює культурний простір D.HUB, створений для розвитку сучасного мистецтва. У 2023 році було укладено договір із ФОП Наталією Заболотною, яка проводила виставки в межах простору D.HUB під брендом Art Ukraine Gallery.

Чому договір не продовжили

За даними адміністрації, співпраця із Заболотною не мала комерційний характер. Вона орендувала простір площею понад 1 700 м² за 1 000 грн на місяць. Проте у грудні 2024 року термін договору завершився, і його вирішили не продовжувати.

У "Домосфері" заявили, що рішення припинити співпрацю з Наталією Заболотною ухвалене у зв’язку з тим, що її підхід до використання простору перестав відповідати початковій концепції проєкту.

Також адміністрація торговельного центру наголосила, що не мала і не має жодних юридичних відносин із юридичною особою під брендом Art Ukraine Gallery.

У заяві підкреслюється, що жоден з художників, які брали участь у виставковій діяльності D.HUB, не висловив бажання залишити простір. ТРЦ продовжує співпрацювати з митцями та укладати нові договори для проведення експозицій.

Нагадаємо, що раніше громадська організація "Відчуй" також спростувала звинувачення Наталії Заболотної щодо ситуації навколо Art Ukraine Gallery. Голова організації Людмила Пишна заявила, що Заболотна намагається залучити її до суперечки щодо продовження договору з ТРЦ "Домосфера".