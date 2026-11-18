У Вінниці розпочали будівництво нового торговельно-розважального центру Brygantyna Mall, відкриття якого заплановане на другий квартал 2028 року. Розробником концепції та ексклюзивним агентом зі здавання торгових площ комплексу виступає компанія UTG.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал "Інтерфакс-Україна".

Трирівневий ТРЦ Brygantyna Mall матиме загальну площу 25 тисяч квадратних метрів, із яких 18 тисяч квадратних метрів відведуть під орендні площі.

Проєктом також передбачено облаштування паркінгу на цокольному поверсі місткістю 372 машиномісця, а серед майбутніх орендарів плануються продовольчий супермаркет на 2,8 тисячі квадратних метрів, дитячий розважальний центр на 2 тисячі квадратних метрів, універмаги одягу, магазини взуття, товарів для дітей і фудкорт.

За словами директорки компанії UTG Євгенії Локтіонової, початок зведення об'єкта свідчить про продовження розвитку ринку торговельної нерухомості попри війну. Комплекс розташований на важливій транспортній артерії міста, через яку проходить 60% трафіку між берегами річки Південний Буг, що має забезпечити стабільний потік відвідувачів завдяки автомобільному та громадському транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луцьку з'явиться новий ТРЦ в районі з розвиненою інфраструктурою. Будівництво торговельно-розважального центру триває на вулиці Рівненській поблизу нещодавно відкритого ресторану McDonald's.

Крім того, у Чернівцях розпочали будівництво ТРЦ Tera Hall на вулиці Руській. Відкриття цього сучасного торговельно-розважального комплексу заплановане на третій квартал 2028 року.