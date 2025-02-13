У Харкові відкрили перший підземний Центр обслуговування платників податків

В Україні запрацювала перша підземна секція Центру обслуговування платників податків. Новий центр відкрився у Харкові, місті, яке перебуває під постійними обстрілами.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, це спільна ініціатива Державної податкової служби та міської влади, яка дозволить безпечно надавати адміністративні послуги мешканцям Харкова та області.

Секція розташована у підземному переході станції метро "Наукова". Завдяки цьому відвідувачі можуть отримувати податкові послуги в умовах максимального захисту.

Підземний ЦОП у Харкові: які послуги доступні

На даний момент у центрі можна отримати найбільш популярні послуги, зокрема:

видачу картки платника податків;

внесення до паспорта даних про реєстраційний номер облікової картки;

внесення відмітки про можливість здійснення платежів за серією та номером паспорта;

отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо доходів та сплачених податків.

У разі необхідності перелік послуг буде розширюватися.

Кравченко додав, що найближчим часом планується відкриття ще одного безпечного Центру обслуговування платників у вестибюлі станції метро "Ярослава Мудрого".

Також нагадаємо, що у Харкові планують збудувати підземне місто площею 236 тисяч км². За проектом там планують розмістити школи, парк, лікарні, торгові центри та коворкінг. Зайти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону.

Окрім цього, у відповідь на постійні обстріли Харкова, влада вирішила створити перший в Україні підземний сервісний центр МВС. Це рішення дозволило забезпечити безпеку як співробітників, так і відвідувачів під час повітряних тривог та обстрілів.