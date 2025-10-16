Запланована подія 2

У Запоріжжі відновили дев’ять поверхів будинку після обстрілу: які роботи вже виконані

будівництво, відбудова
Відбудова багатоповерхівки у Запоріжжі. / Агентство відновлення

У Запоріжжі триває відбудова багатоповерхівки, пошкодженої внаслідок ворожого обстрілу. Вже зведено всі дев’ять поверхів першого під’їзду, ведуться оздоблювальні роботи, утеплення фасаду, встановлення вікон та облаштування інженерних мереж. Загалом відновлюють 36 квартир.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Відбудова багатоповерхівки у Запоріжжі

У Запоріжжі триває відбудова багатоповерхового будинку, пошкодженого внаслідок ворожого обстрілу.

Перший під’їзд, який було зруйновано, вже повністю зведено: виконано монтаж покрівлі та тривають оздоблювальні роботи в квартирах. Також ведеться утеплення фасаду та встановлення металопластикових вікон на лоджіях, а також облаштовуються мережі водопостачання, опалення, каналізації, газо- та електропостачання.

У другому під’їзді завершуються роботи з утеплення фасаду, продовжуються ремонти в п’яти квартирах, а також ремонт балконів і скління вікон.

Під час робіт підрядник враховує побажання мешканців. Для оздоблення квартир було розроблено брендбук із матеріалами та кольорами. Планується, що мешканці зможуть заїхати до своїх нових осель вже цього року.

Нагадаємо, що у березні 2023 року внаслідок обстрілу один під’їзд будинку було зруйновано, а інший пошкоджено. Відновлювальні роботи розпочали наприкінці 2023 року та фінансуються коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що у Бучанській громаді на Київщині стартував проєкт “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (Hope)”. Програма передбачає капітальний ремонт 79 багатоквартирних будинків у Бучі, Ворзелі, Мироцькому та Гаврилівці.

Автор:
Ольга Опенько