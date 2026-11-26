Із 27 листопада застосунок “Київ Цифровий” перейде на нову платіжну систему. Після оновлення користувачі не зможуть оплачувати послуги збереженими банківськими картками, однак залишаться доступними платежі за реквізитами картки, через Apple Pay і Google Pay.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Після оновлення зникне розділ "Картки", тому здійснювати платежі за допомогою раніше збережених банківських карток буде неможливо.

Водночас основні способи оплати залишаться доступними. Користувачі зможуть розраховуватися:

шляхом введення реквізитів банківської картки;

через Apple Pay;

через Google Pay.

Як підготуватися до змін у "Києві Цифровому"

Щоб уникнути труднощів під час оплати транспортних послуг і придбання квитків, користувачам рекомендують заздалегідь оновити застосунок до останньої версії.

Це допоможе коректно працювати з новою платіжною системою після її запуску 27 листопада.

У сервісі також наголошують, що платіжна інформація користувачів залишається захищеною. Усі дані шифруються та обробляються відповідно до міжнародного стандарту безпеки Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), який встановлює вимоги до захисту інформації під час роботи з банківськими картками.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” запустили нову пільгу для водіїв з інвалідністю - вони можуть оформити безплатне паркування на погодинних муніципальних майданчиках. Пільга доступна людям з інвалідністю I, II та III груп, а також особам з інвалідністю внаслідок війни.