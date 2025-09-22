У Зеленського планують забезпечити житлом і соціальною допомогою українців, які повернуться з Польщі

Після рішення Польщі скасувати виплати непрацюючим українцям, українська влада розглядає можливість надання держпідтримки тим, хто , хто вирішить повернутися додому.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук.

Вона зауважила, що життя в Польщі залишається складним для людей похилого віку, людей з інвалідністю, самотніх матерів з дітьми та інших вразливих категорій.

"Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має можливості працювати. Тому ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки", - наголосила Верещук.

За її словами, ідеться про створення системи соціальної допомоги, яка включатиме:

тимчасове житло,

гуманітарну, медичну та соціальну підтримку,

організаційну та логістичну допомогу у процесі повернення.

Скорочення підтримки українців у Польщі

Громадяни України, які виїхали за кордон через повномасштабну війну та отримали там право на легальне перебування, як правило, отримують соціальну допомогу від приймаючої країни.

Розміри та умови такої допомоги у кожній країні різні та залежать передусім від фінансових можливостей держави.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Цей документ, серед іншого, мав продовжити тимчасовий захист для громадян України, які тікають від війни, до березня 2026 року. Польський уряд розробив новий документ, який значно зменшує допомогу українським біженцям.

Сенат Польщі проголосував за законопроєкт, який зберігає виплату "800+" лише працюючим українцям.

Відтепер право на допомогу матимуть лише ті українські біженці, які працюють і заробляють щонайменше 50% від мінімальної зарплати (2333 злотих), а також якщо їхні діти навчаються у польських школах. Винятком залишаються особи з інвалідністю.

Зараз Польща є на другому місці після Німеччини за кількістю українців, які отримали тимчасове легальне перебування у зв`язку з російською агресією. За даними Євростату, станом на березень 2025 року прихисток від війни в цій країні знайшли 992 тисячі українських громадян.