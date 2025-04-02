У ЗМІ назвали маркетингові договори однією з основних причин високих цін на ліки

Однією з причин високих роздрібних цін на ліки були так звані маркетингові договори між аптечними мережами та виробниками: останні були змушені вносити плату за присутність та просування продукції на полицях аптечних точок, що зрештою впливало на кінцеву ціну для споживача. Про це пише dsnews.ua.

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З 1 березня в Україні почали діяти нові правила для аптек, зокрема, встановлено граничні націнки на понад 100 лікарських засобів. Рішення про їхнє впровадження було ухвалено РНБО та набуло чинності після підпису президента.

Як пише видання, через маркетингові договори багато українських препаратів втрачали доступ до споживача, оскільки не всі компанії могли покрити відповідні витрати. Натомість великі аптечні мережі отримували перевагу.

"Зараз, після впровадження граничних націнок на сотню найбільш затребуваних ліків, ситуація почала змінюватись. Вже за три тижні зниження цін сягнуло у середньому 25–30%", – йдеться в матеріалі.

Журналісти додають, що для виробників зникла потреба платити "за місце на полиці", тому "собівартість реалізації знизилась, і вони змогли втримати прибутковість". Покупці, своєю чергою, побачили менші цифри на цінниках.

Видання зазначає, що після набуття чинності нового механізму регулювання аптеки заявляли про можливий дефіцит окремих позицій, але постачання продовжується.

На початку цього тижня глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що у квітні будуть знижені ціни на ще понад 100 ліків. Це рішення доповнює зниження цін на топ-100 найпопулярніших ліків найбільших українських фармвиробників на 30% з 1 березня. Він додав, що робота над прозорістю ціноутворення та чесною конкуренцією на фармацевтичному ринку продовжується, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною.

Dsnews.ua також додає, що регулювання діє лише на обмежений перелік препаратів, а ринкові монополії "нікуди не зникли". Відтак, потрібно продовжувати реформу, яка лише розпочалася.