У жовтні 2026 року паливо та мастильні матеріали для особистого транспорту в ЄС коштували на 29,5% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Найбільше зростання цін зафіксували в Естонії, Болгарії та Литві.

Як пише Dilo, про це йдеться у звіті Євростату.

Загалом щорічне зростання цін на папльне в жовтні було вище, ніж у серпні та вересні 2026 року в 19 країнах ЄС.

В яких країнах пальне подорожчало найбільше

Найбільше за рік пальне подорожчало в трьох країнах, де зростання перетнуло позначку у 40%: Естонія (+44,1%); Болгарія (+42,8%); Литва (+42,3%).

Ще в 11 країнах ЄС ціни за рік зросли більш ніж на 30% — від +31,0% у Хорватії до +36,6% у Люксембурзі та Фінляндії.

Найменше ціни змінилися в Угорщині (+11,3%), Ірландії (+21,5%) та Польщі (+21,9%).

Ситуація з дизельним пальним у жовтні

У жовтні порівняно з вереснем середні ціни на дизель у ЄС знизилися на 0,2%. Водночас у 20 країнах вони зросли. Найбільше — в Ірландії (+6,1%), Швеції (+3,1%) та Румунії (+3%).

У шести країнах дизель подешевшав. Найбільше зниження відбулося в Польщі (-9%), Німеччині (-5,1%) та Чехії (-3,6%).

Ситуація з бензином у жовтні

Що стосується цін на бензин, у жовтні 2026 року спостерігалося зниження на 3,0% порівняно з попереднім місяцем. Ціни на цей вид пального у минулому місяці зросли у 16 країнах ЄС, зокрема в Словенії (+5,3%), Швеції (+4,2%) та на Кіпрі (+3,9%).

В інших 10 країнах блоку ціни знизилися, причому найбільше падіння зафіксовано в Польщі (-12,0%), Іспанії (-6,1%) та Німеччині (-5,8%). У вересні 2026 року ціни на бензин зросли на 6,7% порівняно з серпнем 2026 року.

Яка ситуація на ринку України

Слабший попит на нафту в США і підготовка мереж до "Чорної п'ятниці" тягнуть ціни на пальне в Україні вниз. Попри нову напругу на Близькому Сході, бензин і дизель за тиждень подешевшали і в гурті, і на АЗС. Експерти очікують, що до 27 листопада ціни на заправках знизяться ще на 4–5 грн/л. За словами аналітика "Нафторинку" Олександра Сіренка, цього дня знижки на бензин та дизельне пальне на АЗС можуть становити 5 грн/л і більше.

Лише автогаз іде проти тренду. Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан припускає, що на АЗС ціни залишатимуться переважно незмінними, до того ж він не очікує суттєвих знижок на газ до "Чорної п'ятниці" через зниження маржинальності, а також очікування підняття акцизів на цей вид пального.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що протягом трьох місяців країни ЄС планують вивільнити 42 млн барелів стратегічних нафтових запасів, щоб знизити ціни на пальне.