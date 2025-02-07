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У ЗСУ з’явиться мобільний прально-лазневий комплекс: як він виглядає (ФОТО)

мобільний прально-лазневий комплекс
Міністерство оборони допустило до експлуатації мобільний прально-лазневий комплекс. Фото: mod.gov.ua

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України нову модифікацію мобільного прально-лазневого комплексу вітчизняного виробництва. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що комплекс побудований на базі морського контейнера.

Він може працювати з підключенням до мереж електро- та водоподопостачання, а також каналізації, або повністю автономно, використовуючи енергію власного твердопаливного котла, дизель-генератора та воду з прилеглих водойм.

Комплекс теплоізольований, що дозволяє використовувати його у будь-яку пору року.

Фото 2 — У ЗСУ з’явиться мобільний прально-лазневий комплекс: як він виглядає (ФОТО)

Мобільний прально-лазневий комплекс може постачатись на шасі вантажівки або причепа. 

Прально-лазневий комплекс поділено на три зони: технічну, прання, душову. У технічній встановлений твердопаливний котел, дизель-генератор, насоси, фільтри. В іншому відділенні комплексу - пральні машини-автомати та машина-сушарка. Душова зона передбачає одночасне обслуговування декількох осіб.

Раніше Міністерство оборони України ввело в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ. Він сконструйований із сталевих бункерів, має сучасне медичне обладнання, операційні та реанімаційні відділення, а також альтернативні джерела живлення.

Автор:
Світлана Манько