У звичайній п’ятиповерхівці у Києві зареєстровано 2373 компанії

За даними Єдиного державного реєстру, 1614 адрес масових реєстрацій компаній зафіксовано в Україні станом на березень 2025 року. Більшість з них перебуває у Києві. Також у столиці зафіксовано рекордсмена: адресу, за якою зареєстровано понад 2,3 тис. бізнесів.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Де найбільше зареєстровано бізнесів на одній адресі

За даними аналітиків, 8933 компаній з’явилося в місцях масових реєстрацій від початку повномасштабного вторгнення. 2658 з них долучилося торік — за рік кількість таких "реєстрантів" скоротилась на чверть.

Наразі до точок масової реєстрації бізнесів можна віднести 1614 адрес, понад половина з них — в Києві.

Як наголошують в "Опендатабот", 178 тис. компаній загалом зареєстровано на цих адресах, 83% з них активні (чинні). Найбільше таких бізнесів у Києві — 68% або 101 тис. Ще 6% компаній перебувають у Харківщині — 9,3 тис. Трійку лідерів закриває Одещина — 4% або 6,4 тис. бізнесів.

Рекордсменом з реєстрацій стала п’ятиповерхівка у Києві

Найбільше компаній (2373) зареєстровано у Києві, за адресою вулиця Мельникова, будинок 12. Згідно з мапою, це звичайна жила п’ятиповерхівка. Ця адреса є лідером за компаніями ще з 2018 року, коли "Опендатабот" вперше почав досліджувати цю тему.

"Якщо вважати, що середній розмір офісу для однієї компанії — 100 кв. м, тож щоб реально розмістити всі ці компанії, потрібно 237 300 кв. м офісної площі. Відповідно, будинок по Мельникова 12, мав би бути схожим мінімум на 1,5 "Гулівера" в Києві. Наразі офіційно у "Гулівер холл" зареєстровано 100 компаній", - підкреслюють аналітики.

Сфера діяльності

В "Опендатабот" повідомляють, що 31% усіх компаній, що зареєстровані на таких адресах, займаються оптовою торгівлею, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. Це орієнтовно 45 тис. підприємств.

Чому бізнес реєструється на адресах масової реєстрації

Адвокат Олексій Колток, партнер юридичної фірми Sayenko Kharenko, пояснює, що реєстрація компанії за адресою масової реєстрації (за винятком адрес бізнес-центрів) є однією з ознак компанії-оболонки — про це прямо вказується у підзаконних актах у сфері фінансового моніторингу. Адресою масової реєстрації при цьому визнається адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень.

Експерт підкреслює, що така реєстрація не є незаконною, проте утворює певні ризики. Зокрема, банки, страхові компанії чи інші установи мають поглиблено перевіряти та вимагати документи, які спростовують ознаки фіктивності. В іншому разі, можна отримати відмову в обслуговуванні.

Крім того, Державна податкова служба ретельніше перевіряє такі компанії, особливо під час виїзних перевірок. Якщо за адресою реєстрації не виявиться вказаного бізнесу, його податкові накладні можуть заблокувати. Крім того, податкова може поставити під сумнів витрати для податку на прибуток та податковий кредит з ПДВ, нараховані під час отримання товару/послуги від компанії за адресою масової реєстрації.

Колток звертає увагу, що також ці ризики стосуються й партнерів компанії, саме тому така реєстрація може погано вплинути на репутацію бізнесу та ділові зв’язки.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, 11 083 компанії змінили юридичну адресу реєстрації у 2024 році. Більшість з них займаються оптовою торгівлею та будівництвом. Лідером за виписаними та зареєстрованими бізнесами став Київ – майже однакова кількість компаній релокувалася сюди та звідси торік.