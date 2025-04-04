Учасники фармринку назвали аптечну націнку основним чинником подорожчання ліків за три роки великої війни

Саме аптечна ланка стала джерелом найбільшого стрибка цін на ліки для українців за три роки повномасштабної війни. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників фармацевтичного ринку.

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Так, за їхньою інформацією, у цей період ціни виробників зросли в межах 18-45%, тоді як роздрібна ціна в аптеках підвищилися на 79%, а аптечні націнки в гривні збільшилися на 125-340%.

Водночас вони звертають yвагу, що після запровадження обмежень на маркетингові виплати на ринку почала фіксуватися тенденція до зростання роздрібних націнок з боку низки аптечних мереж на тлі зниження закупівельних цін. Аптеки піднімають націнки до максимально дозволеного рівня, хоча не мають на це об’єктивних причин.

Що передувало

12 лютого Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №11493, який серед іншого передбачає запровадження нових визначень "аптека" та "аптечна мережа", обмеження монополізації аптечного ринку, запобігання антиконкурентним маркетинговим практикам та запровадження Національного каталогу цін на лікарські засоби.

З 1 березня, згідно з наказом РНБО, затвердженого президентом України, низкою виробників лікарських засобів було знижено відпускні ціни на 100 найбільш затребуваних препаратів.

З квітня в Україні почав реалізовуватися фінальний етап реформи державного регулювання вартості ліків – декларування цін виробників, які будуть прив’язані до нижчого рівня в країнах Європи.