Ударами по НПЗ Служба безпеки посилила переговорні позиції України – експерт

Ударами по НПЗ Служба безпеки посилила переговорні позиції України – це один з факторів, який змушує ворога йти на поступки.

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Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи переговори президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

На думку експерта, масштабні удари СБУ по НПЗ змушують російського диктатора погоджуватись на припинення атак по енергетиці.

"Удари дронів СБУ по НПЗ – це один з факторів, який дає можливість Україні в нових геополітичних умовах відстоювати свої інтереси з позиції сили та свідчать про суб’єктність нашої країни. Путін у першу чергу просить не про скасування західних санкцій. Йому важливо припинити санкції від СБУ. Чому? Бо санкції СБУ дуже успішні для України, а для РФ від них величезні прямі збитки. Кожен прильот – це від 50 до 100 мільйонів доларів вартості нафти та обладнання", – підкреслює Черненко.

Ще більш важливими екснардеп вважає непрямі збитки – через зірвані контракти та розірвані ланцюги постачання.

"Мова йде про мільярди доларів. За оцінками експертів-економістів, у росіян значно знизились надходження до бюджету від нафтогазової сфери. І це дуже чуттєва історія для російського диктатора і його країни-бензоколонки", – акцентує експерт.

"Росіян до переговорів можна змусити тільки силою. Пам’ятаю, до виборів у команді Дональда Трампа часто говорили про так званий "мир через силу". І з переговорів Трампа і Путіна видно, що останнього змушують йти на поступки якраз там, де він цю силу відчуває", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ уразили склад ракет до С-300/С-400 та дві газокомпресорні станції в РФ. Далекобійні дрони СБУ завітали до газокомпресорних станцій "Давидовская" (Тамбовська область) та "Новопетровская" (Саратовська область).