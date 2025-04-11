Угода про надра: хто очолить українську делегацію на переговорах зі США

10 квітня з Брюсселю до Сполучених Штатів для продовження переговорів стосовно угоди між США та Україною про корисні копалини відбула українська делегація. Її супроводжують представники юридичної компанії.

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Про це пише "Дзеркало тижня".

Хто очолив делегацію

Зазначається, що очолює українську делегацію Тарас Качка, заступник міністра економіки та торговий представник України. Допомагатимуть йому на переговорах заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак та заступник міністра енергетики Микола Колісник.

За даними видання, переговорна група має директиви від президента Володимира Зеленського, окреслені на закритій нараді. Їх суть зводиться до того, що публічно озвучував президент:

рівний розподіл внесків,

залучення американських технологій видобутку,

створення не лише можливостей для заробітку американських компаній, але й робочих місць для українців.

Також Україна залучила до переговорів сторонніх консультантів. Ними, принаймні на цьому етапі, стали представники юридичної компанії Hogan Lovells, яка захищає інтереси державного ПриватБанку у Високому суді Лондона в спорі проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Українська делегація їде до США на переговори

Раніше Bloomberg повідомляв, що 11-12 квітня українська делегація проведе у Вашингтоні технічні консультації з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини між Україною та США. Посилаючись на власні джерела, видання писало, що для супроводу переговорів уряд залучив міжнародну юридичну компанію.

На цьому тижні уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про надра між Україною та США.

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповідала, що Україна збирає технічну групу для переговорів, визначає "червоні лінії" та основні принципи.

"Те, що ми маємо зараз, - це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США... Це не остаточна версія, це не спільна позиція", - наголошувала вона.