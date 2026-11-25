Угорщина розглядає можливість відновлення імпорту української кукурудзи через нестачу зерна на внутрішньому ринку. Йдеться про контрольовані постачання в узгоджених обсягах. Водночас Будапешт готовий обговорювати продаж Україні надлишків дизельного пального та розширення залізничного сполучення між країнами.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрінформ", якому про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Береговому 24 листопада.

За словами Мадяра, цього року Угорщина отримала значно менше кукурудзи, ніж потребує її аграрний сектор. Через дефіцит країна змушена закуповувати сільськогосподарську продукцію за вищими цінами.

Тому угорська сторона розглядає можливість відкриття ринку для української кукурудзи, однак лише в межах попередньо погоджених обсягів.

Українське зерно можуть використовувати для виробництва біоетанолу, а також для забезпечення потреб тваринницької галузі.

Конкретні обсяги можливого імпорту та терміни початку постачань Мадяр не назвав.

Угорщина може продавати Україні надлишки дизпального

Окремою темою переговорів стала енергетична співпраця між Україною та Угорщиною.

Мадяр наголосив на необхідності розвивати не лише міжурядові домовленості, а й безпосередню співпрацю між енергетичними компаніями, зокрема MOL, ORLEN та українськими підприємствами.

За його словами, одним із можливих напрямів є продаж Україні надлишків дизельного пального з угорського та словацького ринків.

Угорський прем'єр зазначив, що такі постачання могли б бути вигідними обом країнам, якщо на відповідних ринках є надлишки пального, а Україна потребує додаткових обсягів.

Водночас конкретних контрактів чи обсягів постачання сторони поки не оголосили.

Україна та Угорщина планують розширити залізничне сполучення

Під час переговорів також обговорили розвиток транспортної інфраструктури та прикордонної логістики.

Зокрема, йшлося про можливість збільшення пропускної спроможності залізничного переходу Чоп — Захонь, який є одним із важливих транспортних маршрутів між Україною та Угорщиною.

За словами Мадяра, географічне розташування обох країн створює можливості для розвитку міжнародних вантажних перевезень.

Для реалізації домовленостей міністри України та Угорщини, відповідальні за енергетику й сільське господарство, планують регулярно проводити зустрічі та координувати подальшу роботу.

Нагадаємо, раніше Угорщина відновила заборону на імпорт української агропродукції після її випадкового скасування через законодавчу помилку. Обмеження стосувалися близько 20 категорій товарів, зокрема кукурудзи, пшениці, ячменю, м'яса та яєць.