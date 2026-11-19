Угорський залізничний перевізник MÁV продовжив обмеження руху двох пар поїздів, які курсують за маршрутом Будапешт-Мукачево європейською колією. Тепер потяги прямуватимуть лише до прикордонної станції Чоп, а рух на українській ділянці за цим маршрутом призупинено.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба перевізника.

Обмеження діятимуть до окремого розпорядження. Пасажирські поїзди припинили курсувати далі станції Чоп із негайним набуттям чинності рішенням.

У компанії пояснили, що такий крок пов’язаний із міркуваннями безпеки працівників групи MÁV.

На період обмежень "Укрзалізниця" організує пересадкове сполучення. Пасажири зможуть дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку приміськими поїздами, які курсують широкою колією.

Водночас нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ, сформований Укрзалізницею, продовжить рух за звичним маршрутом без змін.

Що передувало

Нагадаємо, у Закарпатській області під час повітряної тривоги 17 листопада зафіксували рух трьох російських безпілотників типу Shahed. Один із них влучив у Мукачівській громаді.

Через безпекову ситуацію після російської атаки угорський залізничний перевізник MÁV на два дні обмежив рух поїздів за маршрутом Будапешт – Мукачево.

На тлі удару по Мукачеву міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила про ризик посилення російських атак на Закарпатську область.

За її оцінкою, Росія може посилити атаки на енергетичну інфраструктуру, що загрожує перебоями з електро- та водопостачанням, а також теплом у містах.