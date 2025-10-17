Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Ukrainian CFO Forum 2025 – стратегічна платформа для фінансових лідерів України

Ukrainian CFO Forum 2025
Ukrainian CFO Forum 2025. Фото надане організаторами

 700+ фінансових лідерів, 60+ спікерів, до 35 CPD від ACCA. Київ + онлайн + запис.

23 - 24  жовтня фінансова спільнота країни зустрінеться на головній події року - Ukrainian CFO Forum 2025. Два дні, понад 700 CFO, CEO та керівників трансформацій, 60+ спікерів, реальні кейси та дискусії - усе, щоб відповісти на головне питання: як CFO змінюють бізнес у час стратегічної невизначеності, технологічних проривів і регуляторних викликів.

Тут говорять не про теорію — тут діляться досвідом, кейсами і рішеннями, які вже сьогодні змінюють фінансові моделі компаній.

Серед ключових тем:

  • Податкові та фінансові ризики 2026: ТЦУ, КІК, крипта, фінмоніторинг, чек-лист CFO.
  • Міграція з 1С: досвід CFO міжнародних компаній, провайдерів SAP та Microsoft.
  • Цифрова трансформація фінансів: як перейти від хаосу 20+ систем до єдиної картини бізнесу.
  • Штучний інтелект і ERP: від гіпотез до практичних рішень, що змінюють точність прогнозів.
  • Оптимізація процесів офісу CFO: FinOps, FP&A, автоматизація, ROI цифрових змін.
  • Talent & Leadership: як розвиток людей і команд стає стратегічною інвестицією.
  • Фінансова безпека, комплаєнс і партнерські ризики в міжнародних операціях.
  • Keynote НБУ - головні орієнтири економіки 2026 року.

60+ спікерів серед яких лідери ринку:

Нова Пошта, Danone Ukraine, Philip Morris Ukraine, Nemiroff, McDonald’s Ukraine, DVL, Uklon, Foxtrot, COMFY, LPP Group, Metinvest Group, Roshen, Delta Sport, BROCARD, Rozetka-EVO, British American Tobacco, NOVUS, UMGI, NIBULON, Electro Cable Group, ПУМБ, DTEK/YASNO, Payoneer, НБУ, AC Crowe Ukraine, Asters, IT-Enterprise, Smart Business, Innoware, MODUS X, Sapiens Tech, ACCA — та інші учасники, що формують майбутнє фінансів в Україні.

Ukrainian CFO Forum 2025 — це не просто форум. Це екосистема фінансового лідерства, яка вже понад 20 років об’єднує CFO навколо розвитку, інновацій і партнерства. Вебінари, закриті зустрічі, практичні кейси та головний форум у жовтні — усе, щоб фінансова спільнота діяла впевнено навіть у найнепередбачуваніших умовах. Чому варто бути:

  • 60+ спікерів — CFO, CEO та експерти провідних компаній України.
  • Нетворкінг 700+ фінансових директорів — унікальна можливість для нових контактів і партнерств.
  • До 35 CPD-юнітів та сертифікат участі від офіційного освітнього партнера ACCA.
  • Практичні кейси, живі діалоги та рішення, що допоможуть CFO діяти впевнено у 2026
  • Формат: офлайн у Києві + онлайн-трансляція + запис.

🎟 Не зволікайте! Кількість квитків за спеціальною ціною обмежена. Скористайтеся промокодом BraveDelo і отримайте додаткову знижку 15% на всі рівні квитків. Пропозиція діє до 20.10.2025. Придбати квиток: cfo.ua/2025#tickets

📢 Будьте в курсі інсайтів, анонсів і корисних матеріалів від лідерів ринку:  Підписуйтесь на FAService у Facebook та LinkedIn.

📘 Деталі, програма та список учасників — на офіційній сторінці форуму:  👉 cfo.ua/2025