Ukrainian CFO Forum 2025 – стратегічна платформа для фінансових лідерів України

700+ фінансових лідерів, 60+ спікерів, до 35 CPD від ACCA. Київ + онлайн + запис.

23 - 24 жовтня фінансова спільнота країни зустрінеться на головній події року - Ukrainian CFO Forum 2025. Два дні, понад 700 CFO, CEO та керівників трансформацій, 60+ спікерів, реальні кейси та дискусії - усе, щоб відповісти на головне питання: як CFO змінюють бізнес у час стратегічної невизначеності, технологічних проривів і регуляторних викликів.

Тут говорять не про теорію — тут діляться досвідом, кейсами і рішеннями, які вже сьогодні змінюють фінансові моделі компаній.

Серед ключових тем:

Податкові та фінансові ризики 2026: ТЦУ, КІК, крипта, фінмоніторинг, чек-лист CFO.

Міграція з 1С: досвід CFO міжнародних компаній, провайдерів SAP та Microsoft.

Цифрова трансформація фінансів: як перейти від хаосу 20+ систем до єдиної картини бізнесу.

Штучний інтелект і ERP: від гіпотез до практичних рішень, що змінюють точність прогнозів.

Оптимізація процесів офісу CFO: FinOps, FP&A, автоматизація, ROI цифрових змін.

Talent & Leadership: як розвиток людей і команд стає стратегічною інвестицією.

Фінансова безпека, комплаєнс і партнерські ризики в міжнародних операціях.

Keynote НБУ - головні орієнтири економіки 2026 року.

60+ спікерів серед яких лідери ринку:

Нова Пошта, Danone Ukraine, Philip Morris Ukraine, Nemiroff, McDonald’s Ukraine, DVL, Uklon, Foxtrot, COMFY, LPP Group, Metinvest Group, Roshen, Delta Sport, BROCARD, Rozetka-EVO, British American Tobacco, NOVUS, UMGI, NIBULON, Electro Cable Group, ПУМБ, DTEK/YASNO, Payoneer, НБУ, AC Crowe Ukraine, Asters, IT-Enterprise, Smart Business, Innoware, MODUS X, Sapiens Tech, ACCA — та інші учасники, що формують майбутнє фінансів в Україні.

Ukrainian CFO Forum 2025 — це не просто форум. Це екосистема фінансового лідерства, яка вже понад 20 років об’єднує CFO навколо розвитку, інновацій і партнерства. Вебінари, закриті зустрічі, практичні кейси та головний форум у жовтні — усе, щоб фінансова спільнота діяла впевнено навіть у найнепередбачуваніших умовах. Чому варто бути:

60+ спікерів — CFO, CEO та експерти провідних компаній України.

Нетворкінг 700+ фінансових директорів — унікальна можливість для нових контактів і партнерств.

До 35 CPD-юнітів та сертифікат участі від офіційного освітнього партнера ACCA .

Практичні кейси, живі діалоги та рішення , що допоможуть CFO діяти впевнено у 2026

Формат: офлайн у Києві + онлайн-трансляція + запис.

🎟 Не зволікайте! Кількість квитків за спеціальною ціною обмежена. Скористайтеся промокодом BraveDelo і отримайте додаткову знижку 15% на всі рівні квитків. Пропозиція діє до 20.10.2025. Придбати квиток: cfo.ua/2025#tickets

📢 Будьте в курсі інсайтів, анонсів і корисних матеріалів від лідерів ринку: Підписуйтесь на FAService у Facebook та LinkedIn.

📘 Деталі, програма та список учасників — на офіційній сторінці форуму: 👉 cfo.ua/2025