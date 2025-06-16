Ukrainian CX Excellence 2025: Клієнтський досвід у центрі уваги бізнесу

5–6 червня 2025 року Україна стала свідком ключової події в трансформації клієнтоцентрованого бізнесу - онлайн-марафону CX-кейсів у межах Ukrainian CX Excellence 2025.

60+ практичних рішень

30 провідних компаній

1 спільна мета - зробити клієнта центром системного зростання

Цей марафон вийшов за межі обміну кейсами. Він став точкою перегляду самого підходу до CX. Компанії демонстрували, як клієнтський досвід стає культурою, архітектурою процесів і важелем прибутку.

CX це вже більше ніж сервіс. Це стратегія росту.

Ukrainian CX Excellence 2025 показала, як бізнес реагує на нову реальність:

Як AI трансформує взаємодію з клієнтами

Як сервіс-дизайн впливає на поведінку та лояльність

Як CX інтегрується в операційні процеси й стає частиною RevOps

Незалежне визнання. Прозорі критерії. Професійна оцінка.

Особлива цінність Премії - у незалежному та прозорому оцінюванні кейсів. Над кожною заявкою працювала Експертна рада, що об'єднує провідних фахівців зі сфери CX, сервіс-дизайну, бізнесу та консалтингу. Завдяки чітко визначеним критеріям і професійній експертизі Премія забезпечує неупереджене визнання дійсно сильних практик, а сам статус нагороди має високу репутацію серед компаній-лідерів.

20 червня відбудеться Церемонія нагородження UCXE’2025 - фінальна подія, яка підсумовує роботу сотень команд та рішень:

● Оголошення переможців у 13 номінаціях від В2В та В2С CX до інклюзивності та Employee Experience

Аналітика стану СХ в Україні

Публікація кейсів, які вже стали бенчмарками

Визнання Lovemark-брендів року

Це український CX-Оскар. І він змінює гру.

Це професійне свято стратегічного мислення, культури поваги до клієнта та команд, що вивели клієнтський досвід із площини “приємного додатку” до статусу бізнес-драйвера.

Організатор: KA Group

Генеральні партнери: Нова Пошта, Ощадбанк, 4Service

Квіткопий партнер: Украфлора

🎟 Квитки на церемонію нагородження вже у продажу. Забронюйте місце на подію, яка формує майбутнє бізнесу: https://kagroup.ua/cx_excellence/

📞 +38063 311 58 41 📧 [email protected] UCXE’2025 - коли клієнтський досвід вирішує все. Будьте серед тих, хто задає темп!