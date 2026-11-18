У ніч проти 18 листопада безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинились одразу два нафтопереробні заводи — Ільський та Афіпський.

Як пише Dilo, про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, посилаючись на повідомлення місцевих жителів.

Це підтверджують джерела Astra, які зафіксували пожежі на обох підприємствах.

Обидва заводи належать до найбільших НПЗ Краснодарського краю.

Як повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю, уламки збитих безпілотників нібито впали на території двох підприємств, спричинивши пожежі.

Про атаковані НПЗ

Афіпський НПЗ входить до трійки найбільших у Краснодарському краї та до п'ятірки найбільших на півдні Росії. Він здатний переробляти понад 7 млн. тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та інші нафтопродукти. Атака на підприємство стала восьмою з початку року та другою за місяць. Востаннє дрони били по ньому 6 листопада.

Ільський НПЗ також входить до топ-3 у Краснодарському краї. Завод потужністю близько 6,6 млн. тонн нафти на рік випускає бензин, дизпаливо та іншу продукцію. Під наліт дронів підприємство потрапляло востаннє 16 листопада. У Генштабі Збройних сил України (ЗСУ) стверджували, що в результаті було вражено три установки атмосферної перегонки нафти.

Збройні сили України (ЗСУ) відновили удари по російських НПЗ наприкінці жовтня і за останні тижні атакували близько 10 із 35 заводів. Зокрема, під удари потрапили Новокуйбишевський, Рязанський, Афіпський, Саратовський, Ярославський, Омський, Нижегородський, Уфимський та Кірішський НПЗ.

При цьому українські атаки з кінця жовтня вивели з ладу потужності російських НПЗ, які забезпечували близько 30% переробки нафти.

Листопадова кампанія українських ударів по російських нафтопереробних заводах призвела до фактичної зупинки роботи трьох великих підприємств, які забезпечують пальним Москву та область. Наразі єдиним діючим заводом у регіоні залишається Московський НПЗ "Газпромнєфті", але і він після липневої атаки працює лише на 70% потужності — переробляє близько 168 тисяч барелів на добу із 240 тисяч.

Нова криза нафтопереробки вже вилилася у дефіцит палива на АЗС як мінімум у восьми регіонах, де з'явилися обмеження на продаж бензину. Обмеження були введені в Ленінградській, Нижегородській, Архангельській, Новосибірській, Пензенській областях, а також у Карелії та Бурятії. У Москві повернулися ліміти на заправках "Роснєфти" - не більше 50 літрів палива на автомобіль і не більше 20 літрів у каністру.