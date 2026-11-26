У ніч проти 26 листопада дрони атакували Невинномиську газову теплову електростанцію у Ставропольському краї, яка забезпечує електроенергією АТ “Невинномиський Азот”, що виробляє компоненти для вибухових речовин.

Як пише Dilo, про це повідомляє Astra.

За інформацією OSINT-аналітиків видання, ціллю атаки стала Невинномиська ГРЕС — газова теплова електростанція потужністю 1551 МВт, яка забезпечує енергією більшу частину Північного Кавказу та місцеву промисловість.

Зокрема, під удар потрапила парогазова установка станції ПГУ-410 – енергоблок потужністю 410 МВт.

Офіційних даних про руйнування та постраждалих немає.

Поруч із ГРЕС розташоване велике хімічне підприємство — АТ «Невинномиський Азот», яке входить до групи «ЄвроХім». Завод серед іншого постачає компоненти вибухівки для російського військово-промислового комплексу (ВПК) і раніше ставав ціллю дронів.

Вночі місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів та активну роботу ППО. Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров повідомляв про атаку на промислову зону Невинномиська. Подробиць наслідків удару губернатор не навів.

Нагадаємо, 25 листопада дрони атакували Самарську область Росії, яка є одним із важливих центрів російської нафтопереробки. Зокрема, під ударом опинилися Сизранський та Куйбишевський НПЗ.