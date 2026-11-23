У ніч на 23 листопада безпілотники повторно атакували нафтоперекачувальну станцію "Калейкино" в російському Татарстані, яка є важливим вузлом системи нафтопроводу "Дружба". На території об'єкта спалахнула сильна пожежа. Водночас про вибухи та займання поблизу нафтопереробного заводу повідомляли в Новошахтинську Ростовської області РФ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мoscowtimes.

За інформацією місцевих жителів, уночі поблизу Альметьєвська пролунали вибухи, після яких виникла пожежа в районі станції "Калейкино".

Журналісти Astra проаналізували відеозаписи очевидців і встановили, що займання відбулося саме на території нафтоперекачувальної станції.

Об'єкт розташований приблизно за 1300 км від українського кордону.

Це вже друга атака на станцію менш ніж за тиждень. Попередній удар відбувся 19 листопада. Тоді російська влада повідомляла, що вдалося уникнути масштабної пожежі.

Чому станція "Калейкино" важлива для російської нафтової галузі

Нафтоперекачувальна станція приймає, зберігає та транспортує нафту з родовищ Татарстану, Західного Сибіру, Удмуртії та Башкортостану.

Звідси сировину направляють магістральними трубопроводами, зокрема через систему "Дружба", у напрямку Нижнього Новгорода, Самари та на нафтопереробні підприємства.

На території станції розміщений великий резервуарний парк.

"Калейкино" відіграє важливу роль у транспортуванні нафти для внутрішньої переробки та експортних маршрутів Росії.

Масштаби пошкоджень після нічної атаки та можливий вплив на роботу трубопровідної системи наразі невідомі.

Пожежа поблизу Новошахтинського НПЗ

Тієї ж ночі безпілотники атакували Ростовську область Росії. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та сильну пожежу в Новошахтинську.

За результатами аналізу відеозаписів Astra встановила, що займання могло виникнути на території Новошахтинського заводу нафтопродуктів або сусідньої компанії "ТАТА-ГАЗ", яка займається торгівлею пальним, його зберіганням і логістикою.

Новошахтинський завод нафтопродуктів є одним із великих нафтопереробних підприємств півдня Росії. Він належить компанії "Юг Енерго" та підключений до нафтопроводу "Суходольна — Родіоновська".

Підприємство також має власний нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону та флот для транспортування нафтопродуктів.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив виникнення пожежі внаслідок падіння уламків безпілотників, однак не уточнив, який саме об'єкт загорівся.

За його словами, протягом ночі над регіоном збили понад 80 дронів.

Нагадаємо, раніше українські безпілотники атакували два великі НПЗ у Росії. За даними Reuters, листопадова серія ударів призвела до фактичної зупинки трьох великих нафтопереробних підприємств, які забезпечують пальним Москву та область.