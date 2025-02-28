Україна будує європейську систему підтримки людей з інвалідністю

В Україні Мінсоцполітики презентувало стратегію реформування інтернатів для дорослих. Це європейський тип підтримки, що створює систему послуг для того, щоб люди з інвалідністю та люди похилого віку могли жити у своїх громадах, а не в закритих установах.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, наразі в інтернатах проживають майже 47 тисяч людей і багато з них опинилися там не через власне бажання, а через брак альтернативи.

"Ми це змінюємо. Перші кроки вже зроблені: з державного бюджету фінансується підтримане проживання та геріатричний догляд у невеликих будинках. Це коли людина отримує допомогу, але живе у звичному середовищі, а не в інтернаті", — розповіла Жолнович.

Вона зазначила, що громади можуть використовувати ці можливості вже зараз. Далі потрібна масштабна робота на всіх рівняхвлади, щоб система підтримки запрацювала на повну.

"Але незалежне життя – це не тільки житло, а й можливість працювати та бути частиною суспільства. Держава компенсуватиме роботодавцям облаштування робочих місць, забезпечить соціальний супровід на роботі та фінансуватиме навчання і перепідготовку. ", — додала міністерка.

Для людей зі складними формами інвалідності в Україні створюються спеціальні умови працевлаштування, а підприємства, де працює понад 50% людей з інвалідністю, отримають додаткову державну підтримку.

Крім того, міністерство працює над стратегією підтримки родин з дітьми з інвалідністю — сім’ї отримуватимуть супровід від народження дитини й аж до її повноліття. Зараз діти з особливими потребами не виключені з освітнього процесу, вони мають змогу відвідувати інклюзивні садочки та денні центри розвитку.

Нагадаємо, уряд розширив доступ українцям до програми компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Відтепер компенсацію від держави зможуть отримати також самозайняті особи, фізичні особи - підприємці, які є людьми з інвалідністю.