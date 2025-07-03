Україна домовилася з американською Swift Beat про масштабне виробництво дронів для ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про підписання меморандуму з американською компанією Swift Beat щодо розгортання масштабного виробництва безпілотних систем для потреб Збройних сил України. Документ було підписано сьогодні в Данії з CEO компанії Еріком Шмідтом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Меморандум передбачає довгострокове партнерство, пріоритетне постачання дронів для України, а також розробку нових технологій для боротьби з крилатими та балістичними ракетами. Зокрема, йдеться про виробництво дронів-перехоплювачів, ударних безпілотників і квадрокоптерів для розвідки та коригування вогню.

Планується виготовити сотні тисяч дронів у 2025 році з подальшим збільшенням обсягів у 2026-му. Особливий акцент робиться на дрони-перехоплювачі "шахедів", які вже показали ефективність в умовах бойових дій. Постачання безпілотників здійснюватиметься за собівартістю виробництва.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що домовленість із потужною американською компанією – важливий крок для забезпечення технологічної переваги на полі бою.

"Підписано угоду із сильною американською компанією Swift Beat. І йдеться про сотні тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво наступного року. Перехоплювачі для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки та коригування вогню, ударні далекобійні дрони – усього цього буде значно більше, саме так, щоб забезпечувати реалізацію наших завдань в обороні та захищати життя українців" – написав Зеленський.

Умєров підкреслив, що Україна продовжує системно зміцнювати спроможності ЗСУ в повітрі, залучаючи провідні світові технології та виробничі потужності. Масове використання дронів стало ключовою ознакою сучасної війни, і Україна працює над створенням власного арсеналу безпілотників, який охоплюватиме усі рівні бойового застосування.

Додамо, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.