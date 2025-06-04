Україна формує стратегію економічного зростання за участі МВФ

Україна спільно з Міжнародним валютним фондом працює над створенням стратегії економічного відновлення.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Україна готує стратегію економічного підйому

Під час зустрічі у Вашингтоні 4 червня 2025 року міністерка економіки Юлія Свириденко та директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер обговорили ключові пріоритети — сталий ріст ВВП, повернення робочої сили та активізацію інвестицій.

МВФ запевнив у подальшій підтримці України, незалежно від безпекової ситуації.

"Ми вдячні МВФ за підтримку, яка допомогла Україні пройти через найважчі етапи війни, зберегти макрофінансову стабільність і почати відновлення. Ми хочемо зосередитись на довгострокових завданнях — зростанні ВВП, залученні інвестицій і поверненні мільйонів українців, які сьогодні перебувають за межами економічно активного сектора", — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд також розраховує на пришвидшення приватизаційних процесів і досліджує, що необхідно змінити для спрощення процедур як великої, так і малої приватизації.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з першою віце-прем’єркою Юлією Свириденко прибула до Вашингтона. Україна активно залучає міжнародних партнерів до реалізації ключових пріоритетів — посилення обороноздатності, посилення санкційного тиску на РФ, а також відбудови зруйнованої інфраструктури.

Зустрічі у Вашингтоні також мають на меті посилити координацію з МВФ, Світовим банком та іншими партнерами для підтримки економічного відновлення України.