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Новини
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Україна формує стратегію економічного зростання за участі МВФ

МВФ, реформи
Свириденко і МВФ обговорили стратегію економічного відновлення України у Вашингтоні.

Україна спільно з Міжнародним валютним фондом працює над створенням стратегії економічного відновлення. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Україна готує стратегію економічного підйому

Під час зустрічі у Вашингтоні 4 червня 2025 року міністерка економіки Юлія Свириденко та директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер обговорили ключові пріоритети — сталий ріст ВВП, повернення робочої сили та активізацію інвестицій.

МВФ запевнив у подальшій підтримці України, незалежно від безпекової ситуації.

"Ми вдячні МВФ за підтримку, яка допомогла Україні пройти через найважчі етапи війни, зберегти макрофінансову стабільність і почати відновлення. Ми хочемо зосередитись на довгострокових завданнях — зростанні ВВП, залученні інвестицій і поверненні мільйонів українців, які сьогодні перебувають за межами економічно активного сектора", — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд також розраховує на пришвидшення приватизаційних процесів і досліджує, що необхідно змінити для спрощення процедур як великої, так і малої приватизації. 

Нагадаємо, українська делегація на чолі з першою віце-прем’єркою Юлією Свириденко прибула до Вашингтона.  Україна активно залучає міжнародних партнерів до реалізації ключових пріоритетів — посилення обороноздатності, посилення санкційного тиску на РФ, а також відбудови зруйнованої інфраструктури.

Зустрічі у Вашингтоні також мають на меті посилити координацію з МВФ, Світовим банком та іншими партнерами для підтримки економічного відновлення України.

Автор:
Ольга Опенько