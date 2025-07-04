Україна готує нову політику зайнятості: на чому фокусується новий підхід

Міністерство економіки презентувало перші напрацювання Стратегії зайнятості населення до 2030 року. Документ має стати ключовим інструментом для розвитку ринку праці, зниження рівня безробіття та створення нових можливостей для українців у працевлаштуванні, навчанні й професійній реалізації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Мінекономіки представило візію ринку праці

Розробка стратегії зайнятості населення України до 2030 року є складовою зобов’язань нашої держави в межах реалізації програми Ukraine Facility.

За словами заступниці міністерки економіки України Тетяни Бережної, обговорення перших напрацювань документа стало важливим кроком на шляху до створення дієвого інструменту підтримки ринку праці.

Підготовка стратегії відбувалася в широкому колі: у межах процесу було організовано дев’ять робочих засідань, до яких долучилися понад 300 учасників — представників державних інституцій, бізнесу, громадських організацій та міжнародних структур.

За результатами обговорень окреслено чотири основні стратегічні цілі:

активізація участі населення в економічному житті країни;

подолання дисбалансів між попитом і пропозицією робочої сили;

підвищення інституційної спроможності державних органів та цифрова трансформація системи зайнятості;

поступова інтеграція європейських стандартів у національну політику зайнятості.

Надалі ці цілі будуть деталізовані в плані дій із чіткими термінами виконання та визначеними відповідальними структурами.

Наступними кроками стануть:

Фіналізація документа.

Узгодження Стратегії з партнерами та Єврокомісією.

Розробка операційного плану заходів для реалізації стратегічних цілей.

Публічне обговорення документа.

Подання Стратегії на затвердження урядом.

Нагадаємо, "Опендатабот" створив рейтинг найбільших роботодавців України у кожному регіоні, проаналізувавши дані фінансової звітності, яку українські бізнеси щороку подають до Держстату.