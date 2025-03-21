Україна і Польща готові розширити агроторгівлю

Україна та Польща готуються розширити аграрну співпрацю та зміцнити торговельні відносини. Міністр аграрної політики України Віталій Коваль у Варшаві обговорив із польським колегою Чеславом Секерським безперервність українського агроекспорту, адаптацію законодавства до стандартів ЄС та розширення ринків.

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Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Коваль наголосив, що Україна та Польща мають спільні цілі — перемогу у війні, добросусідські відносини та економічний розвиток. Важливим кроком для досягнення цих цілей є ефективна співпраця між українськими агровиробниками та Євросоюзом.

Він висловив сподівання, що Польща може стати лідером у забезпеченні безперервності та передбачуваності умов торгівлі між Україною та ЄС після завершення дії Автономних торговельних преференцій ("торгового безвізу") 5 червня.

Окрему увагу сторони приділили адаптації українського аграрного законодавства до європейських стандартів. Польські партнери поділилися досвідом імплементації технічних регламентів, що допоможе Україні гармонізувати свої нормативи та зробити цей процес вигідним для всіх учасників ринку.

Ще одним важливим аспектом перемовин стало розширення ринків та спільні інновації. Коваль зазначає, що взаємний обмін досвідом і впровадження сучасних технологій сприятиме зміцненню аграрного сектору обох країн, зробивши його більш конкурентоспроможним.

Польський ринок має значний попит на органічну продукцію, білкові корми, ріпаковий та соєвий шрот. Українські виробники готові збільшити постачання цих товарів, що сприятиме розвитку польського тваринництва та посилить економічне партнерство між країнами.

Додамо, у 2024 році Україна та ЄС встановили рекорд у торгівлі агропродукцією. Взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією досягла рекордного рівня – майже 17,0 млрд доларів США.