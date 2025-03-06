Україна конфіскувала активи провідної судноплавної установи РФ

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів "Російського морського регістру судноплавства", який перебуває під санкціями.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

Що конфіскували

Зазначається, що згідно з рішенням ВАКС, в дохід держави стягнуто наступні активи:

100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Морський регістр судноплавства";

100 % частки статутного капіталу ТОВ "Морське бюро регістру";

право кредиторських вимог на суму понад 12 млн грн;

грошові кошти на суму понад 27 млн грн;

цінні папери (облігації внутрішньої державної позики) номінальною вартістю понад 146 млн грн;

8 об’єктів нерухомого майна;

8 легкових автомобілів.

Зазначається, що апеляційна скарга на рішення ВАКС може бути подана протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Про "Російський морський регістр судноплавства"

ФАУ "Російський морський регістр судноплавства" є провідним товариством РФ у галузі судноплавства. Організація здійснює класифікацію морських суден, технічне спостереження за ними та видачу необхідних документів, свідоцтв та актів, в тому числі, і для суден військово-морського флоту РФ. Також ця установа займається сертифікацією плавучих споруд, суднових механізмів, обладнання та пристроїв.

Крім того, "Російський морський регістр судноплавства" активно долучалася до реалізації всіх нафтогазових проєктів РФ

Установа перебуває під десятирічними санкціями РНБО

Зауважимо, з початком вторгнення Міністерство юстиції активно шукає активи осіб під санкціями та подає позови до Вищого антикорупційного суду для їх стягнення на користь держави. Серед стягнутих активів — нерухомість, літаки, авіадвигуни, історико-культурні цінності, зброя, руда, корпоративні права, понад 2,8 млрд грн та ОВДП.