Україна наростила експорт електроенергії за добу до рекордних у 2025 році обсягів

Протягом останніх кількох днів Україна наростила добовий експорт електроенергії до рекордних у цьому році показників.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані моніторингу ExPro.

Повідомляється, що сумарно за добу поставки перевищують позначку в 20 тис. МВт-год, що є цьогорічним рекордом.

Україна збільшила продаж електроенергії в 2,5 раза

Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза до понад 237 тис. МВт-год у червні 2025 року у порівнянні з попереднім місяцем.

За підсумками червня 2025 року Україна стала нетто-експортером електроенергії вперше з жовтня 2023 року. Обсяги експорту електроенергії повернулись на рівень осені 2022 року, до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 900 МВт. Як пояснюють в Міненерго, збільшення максимальної потужності експорту із 650 до 900 МВт полегшить балансування української енергосистеми без обмежень генерації.