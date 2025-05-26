Україна очікує транш МВФ у $500 млн: місія завершує перегляд програми

Місія Міжнародного валютного фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми розширеного фінансування, що передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів для України.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Після зустрічі із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з її головою Гевіном Греєм, він подякував за сім успішних переглядів програми, завдяки чому Україна змогла залучити фінансові ресурси для підтримки макроекономічної стабільності країни. Загалом за час програми EFF Україна отримала близько 10,1 млрд доларів.

"Сьогодні відбулася конструктивна розмова щодо подальшої співпраці України з МВФ. Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів США. Розраховуємо на позитивний результат для нашої держави", — написав глава уряду.

Шмигаль зауважив, що уряд продовжує реформування економіки, впроваджуючи системні зміни. За його словами, серед пріоритетів: удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, удосконалення роботи митниці, покращення інвестиційного клімату.

"Україна віддана курсу змін, які здійснюються у тісній співпраці з Фондом. Переконався, що МВФ залишається надійним партнером України, і ми високо цінуємо його довіру та підтримку у складні часи для нашої держави. Спільно працюємо над збереженням фінансової стабільності та розвитком економіки для успішного майбутнього України на шляху до ЄС", — підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, 20 травня в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду у межах восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Україна наразі виконує всі кількісні показники, передбачені програмою.

Раніше повідомлялось, що Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.