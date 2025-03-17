Україна отримає 3,5 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу на суму 3,5 млрд євро в межах ініціативи Ukraine Facility.

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Про це пише Міністерство економіки.

Фінансування було погоджене Єврокомісією після позитивної оцінки виконання Україною всіх 13 індикаторів Плану України за четвертий квартал 2024 року.

Згідно з повідомленням, уряд успішно реалізував заходи, спрямовані на гармонізацію законодавства з європейськими стандартами, економічну стійкість, цифрову трансформацію, енергетичну незалежність і соціальний захист.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що це перший випадок, коли Україна вчасно і в повному обсязі виконала всі зобов’язання перед міжнародними партнерами в межах конкретної програми співпраці.

Вона підкреслила, що 2025 рік стане найінтенсивнішим у реалізації Ukraine Facility, адже передбачає виконання найбільшої кількості індикаторів. Якщо Україна успішно виконає всі завдання, вона отримає сумарно 12,5 млрд євро до кінця року.

Зазначається, що рішення Ради ЄС є фінальним етапом перед зарахуванням коштів до державного бюджету України. Очікується, що 3,5 млрд євро надійдуть наприкінці березня 2025 року.

Додамо, що наприкінці грудня 2024 року Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це був вже другий регулярний платіж, виділений в межах цієї ініціативи.