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Україна отримає грант від Японії: куди спрямують кошти

Україна Японія
Фото: Freepik

Україна отримає грант від Японії в розмірі 8,8 млрд японський єн, або близько 58 млн доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

За його словами, сьогодні уряд затвердив відповідний проєкт угоди між Україною та Японією.

Шмигаль уточнив, що кошти надійдуть від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови.

"Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку. Постійно працюємо з союзниками по всьому світу, аби залучити додаткові ресурси на відбудову", - підкреслив Шмигаль..

Нагадаємо, у грудні Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку. Ці кошти будуть спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

Автор:
Світлана Манько