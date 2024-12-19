Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від G7 вже в січні – Шмигаль

Перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 18,1 млрд євро в межах ініціативи G7 Ukraine Facility очікується вже у січні 2025 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після розмови з Комісаром з питань економіки та продуктивності Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.

Шмигаль зазначив, що Україна вже отримала 16 млрд євро через програму Ukraine Facility. Ці кошти допомогли стабілізувати економіку, провести реформи та вирішити нагальні потреби країни.

Окрім макрофінансової підтримки, сторони обговорили перспективи відбудови України. Зокрема, Шмигаль запропонував створити механізм відновлення за принципом плану Маршалла, об’єднавши заморожені російські активи та фонди ЄС. Це сприятиме залученню європейських компаній до відбудови на взаємовигідних умовах.

Домбровскіс підтвердив подальшу гуманітарну, військову та економічну підтримку України з боку Європейського Союзу, що підкреслює непохитну солідарність ЄС з українським народом.

Нагадаємо, 18 грудня Україна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Це вже другий регулярний платіж, виділений в межах цієї ініціативи.