Україна отримає супутникові знімки Італії, але не для ударів по Росії

Італія надасть Україні доступ до супутникових знімків із двох апаратів військової системи Cosmo-SkyMed. Відповідна допомога передбачена 13-м пакетом військової підтримки. Водночас Рим встановив обмеження: використовувати отримані дані для наведення ударів по території Росії не дозволятиметься.

Як пише Dilo, про це повідомляє Clash Report.

10 листопада міністр оборони Італії Гвідо Кроцетто представив деталі засекреченого 13-го пакету допомоги парламентському комітету Copasir, який здійснює контроль за діяльністю у сфері безпеки та розвідки.

Домовленості передбачають надання Україні доступу до знімків із двох супутників другого покоління угруповання Cosmo-SkyMed.

Загалом ця система налічує шість апаратів. Нею керує Італійське космічне агентство, а фінансування забезпечує уряд країни.

Що можуть військові супутники

Супутники Cosmo-SkyMed оснащені радіолокаційними системами, які дають змогу отримувати зображення земної поверхні незалежно від погодних умов і часу доби.

На відміну від оптичних супутників, радіолокаційні апарати можуть працювати вночі, а хмарність і опади не стають перешкодою для спостереження.

Отримані знімки можуть використовуватися для виявлення військової техніки, фортифікаційних споруд, траншей та складів. Це дає змогу відстежувати зміни на місцевості й отримувати додаткову інформацію про військову активність.

Чому Україна не зможе використовувати знімки для ударів по РФ

Неофіційні домовленості між Києвом і Римом передбачають обмеження щодо застосування супутникових даних.

Українська сторона зможе використовувати отриману інформацію для спостереження за власною територією. Водночас передавати ці дані для наведення на цілі під час наступальних операцій або повітряних ударів по території Росії не дозволятиметься.

Важливо, що йдеться саме про доступ до розвідувальних знімків, а не про супутниковий зв'язок. Система Cosmo-SkyMed не є аналогом Starlink і не забезпечує інтернет-з'єднання для військових підрозділів або безпілотників. Її основне призначення — дистанційне спостереження за поверхнею Землі та збір інформації.

Як супутникові технології впливають на війну

Космічна інфраструктура відіграє дедалі важливішу роль у забезпеченні оборонних можливостей України. Супутникові системи використовуються для спостереження, передачі інформації та підтримки військових операцій.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що російські війська атакують українські підстанції безпілотниками "шахед", а частина ударів пов'язана з використанням супутникових технологій. Зокрема, він згадував обмеження швидкості роботи терміналів Starshield.

Тим часом Росія розробляє власне супутникове угруповання "Рассвет-4", яке, ймовірно, стане наступною версією системи "Рассвет-3". Його планують використовувати для розвитку російського супутникового зв'язку — альтернативи американській мережі Starlink.

На цьому тлі доступ України до італійських радіолокаційних супутників може стати додатковим джерелом розвідувальної інформації, хоча умови її використання залишатимуться обмеженими.

Про обмеження роботи Starlink

Україна залежить від двох супутникових систем. Перша — Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. Друга — Starshield, яка використовується для наступальних військових операцій.⠀

Компанія SpaceX розробила Starshield спеціально для державних замовників і структур, відповідальних за національну безпеку, насамперед Міністерства оборони США. Система використовує супутникове угруповання Starlink як свою основу.

14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю.

Це порушило роботу українських безпілотників, що використовують такі термінали у бортових системах наведення під час польотів над територією України.

Тимчасове обмеження роботи критично важливої системи зв'язку відбулося на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Київ із вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

ЗМІ повідомляли про те, що обмежити Starlink для України розпорядився Маск після консультацій із президентом США Дональдом Трампом.

Пізніше Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.