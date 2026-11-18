Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія ORLEN уклали новий контракт на постачання трьох партій американського скрапленого природного газу (LNG) у першому кварталі 2027 року. Додаткові обсяги газу мають допомогти Україні пройти період найбільшого зимового споживання.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення групи "Нафтогаз".

Газ зі США доставлятимуть до польського LNG-термінала у Свіноуйсьце, де його переведуть із рідкого в газоподібний стан. Після цього паливо надходитиме в Україну через польську газотранспортну систему.

Нові поставки мають підвищити надійність газопостачання в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Як зазначив виконувач обов'язків голови правління групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко, компанія одночасно працює над захистом і відновленням пошкоджених об'єктів та забезпеченням надійних джерел постачання газу.

Контракт уклали на виконання попередніх домовленостей між "Нафтогазом" та ORLEN, досягнутих у вересні 2026 року під час Саміту Карпатської вісімки.

Тоді сторони погодили розвиток співпраці у сфері постачання природного газу, зокрема домовилися про можливість отримання Україною трьох партій LNG у першому кварталі 2027 року.

Нагадаємо, у листопаді "Нафтогаз" залучив €23 млн на закупівлю газу завдяки грантовій угоді з ЄБРР. Фінансування надали Нідерланди для придбання додаткових обсягів газу та забезпечення стабільного постачання протягом зими.