Україна отримає від Європейського інвестбанку грант на 16,5 млн євро: як використають кошти

Верховна Рада 5 червня проголосувала за ратифікацію грантової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на суму 16,5 млн євро. "За" проголосували 300 народних депутатів. Задяки наданим коштам будуть встановлені сучасні відновлювані джерела енергії у лікарнях та школах.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Кошти надаються через Міжнародний фонд кліматичних ініціатив ЄІБ і є частиною Плану порятунку енергетики України, оголошеного ЄІБ у жовтні 2024 року.

"Грант дозволить нам інтегрувати сучасні відновлювані джерела енергії у лікарні та школи, що зробить їх стійкішими до можливих викликів та підвищить енергоефективність. Наше завдання — підходити до відбудови та відновлення комплексно та стратегічно", –– зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За словами першої заступниці міністра Альони Шкрум, завдяки цій угоді в українських школах будуть встановлені сонячні панелі. Мова йде саме про ті навчальні заклади, де вже є істотна модернізація, в першу чергу укриття й нові харчоблоки.

Встановлення сонячних панелей значно зменшить споживання електроенергії та зробить школи ще більш автономними. А ще — дозволить органам місцевого самоврядування економити енергію.

Нагадаємо, у Києві стартувала місія Світового банку щодо погодження нової угоди про “Позику на підтримку політики розвитку”. Україна планує залучити щонайменше $1 млрд у 2025 році.