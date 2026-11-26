Україна отримала $450 млн фінансування від Світового банку, зокрема під гарантії уряду Японії. Кошти спрямують на підтримку малого та середнього бізнесу, а також підвищення ефективності управління державними інвестиціями та відбудовою країни.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Фінансування надійшло в межах двох програм Світового банку – RISE та SURGE. Обидві передбачають виділення коштів за умови досягнення визначених показників.

Фінансування українського бізнесу

За програмою RISE Україна отримала $225 млн, з яких $190 млн – позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії, ще $35 млн – кредит Міжнародної асоціації розвитку.

Світовий банк підтвердив досягнення Україною таких показників:

20 тис. підприємців та підприємств отримали фінансування та/або послуги за оновленими програмами державної підтримки бізнесу;

100 тис. заяв подано через систему "єДозвіл";

представники 500 компаній пройшли навчання щодо стандартів продукції, гармонізованих із вимогами ЄС.

Програма RISE спрямована на посилення державної підтримки малого та середнього бізнесу й розширення доступу українських підприємств до зовнішніх ринків.

Фінансування відбудови України

Ще $225 млн Україна отримала за програмою SURGE у вигляді позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії.

Програма передбачає вдосконалення управління публічними інвестиціями, створення умов для фінансування відбудови з урахуванням кліматичних вимог, а також підвищення спроможності державних органів та місцевої влади планувати й реалізовувати проєкти відновлення.

Нагадаємо, у вересні до загального фонду державного бюджету України надійшло 60 мільйонів доларів США в межах проєкту Світового банку "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN). Фінансування забезпечене кредитними гарантіями уряду Японії через Цільовий фонд ADVANCE Ukraine.