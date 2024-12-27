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Україна отримала транш $485 млн за підтримки Світового банку та США

Україна отримала транш $485 млн за підтримки Світового банку та США
Ілюстрація: freepik

До державного бюджету України надійшли кошти в обсязі 485 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що з усієї суми 465 млн доларів це пряма бюджетна підтримка від США, а 20 млн доларів — внесок Світового банку через Цільовий фонд багатьох донорів, який співфінансує проєкт.

Кошти спрямують на компенсацію соціальних і гуманітарних видатків державного бюджету. Вони допоможуть забезпечити виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам і підтримку осіб з інвалідністю.

"Співпраця зі Сполученими Штатами та командою Світового банку допомагає Уряду забезпечити ключові соціальні бюджетні видатки з перших днів повномасштабної війни. Вдячний партнерам за координацію зусиль та надважливу допомогу", – зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко

Загалом, з 2022 по 2024 рік Україна отримала понад 30 млрд доларів прямої бюджетної підтримки від США. Ці кошти, надані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США, сприяли:

  • забезпеченню зарплат працівникам державних установ;
  • підтримці основних державних послуг;
  • збереженню функціонування держави та її фінансової стабільності під час війни.

Згідно з повідомленням, для моніторингу та аудиту фінансової допомоги впроваджуються додаткові заходи, а саме:

  • проєкти USAID SOERA і DBS Audit Activity здійснюють моніторинг витрат;
  • аудиторська компанія PriceWaterhouseCoopers Ukraine проводить перевірку витрат за узгодженими процедурами, визначаючи допустимість державних витрат у межах проєкту PEACE in Ukraine.

Додамо, що проєкт "PEACE in Ukraine" дозволив Україні залучити майже $28 млрд і понад 1,4 млрд євро від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 8 листопада Марченко та регіональний директор Світового банку для Східної Європи Боб Сом уклали угоду на надання гранту в рамках проєкту "PEACE in Ukraine" (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).

Згідно з угодою, до України надійде $1,35 млрд як грант від Сполучених Штатів Америки і 10,8 млн євро з Цільового фонду багатьох донорів для економічного відновлення.

Автор:
Тетяна Гойденко