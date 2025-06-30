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Україна ознайомила ЄС з потребами в дронах, боєприпасах і ракетах для спільного фінансування

Міноборони
Україна представила оборонні проєкти для фінансування SAFE / Міноборони

Україна представила свої оборонні проєкти для можливого фінансування в межах ініціативи Європейського Союзу SAFE під час засідання Оперативної групи оборонної готовності у Брюсселі. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Україна подала оборонні ініціативи

Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв взяв участь у засіданні Оперативної групи оборонної готовності ЄС у Брюсселі. Україна представила проєкти у сфері ОПК, зокрема з виробництва дронів, боєприпасів і ракет, які можуть отримати фінансування в межах ініціативи SAFE. Ініціативи спрямовані на посилення обороноздатності України та ЄС, а також передбачають довгострокові контракти до 2030 року.

Боєв наголосив на потребі в європейському озброєнні, зокрема ППО, артилерії та бронетехніці, та підтвердив готовність України до тісної співпраці. 

Країни-члени ЄС презентували також своє бачення розвитку ініціативи SAFE та проєкти в сфері БПЛА, наземного озброєння та авіації. Партнери виявили зацікавленість у розвитку спільних ініціатив з Україною в сфері БПЛА та ракетного озброєння.

Фото 2 — Україна ознайомила ЄС з потребами в дронах, боєприпасах і ракетах для спільного фінансування

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько