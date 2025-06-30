Україна ознайомила ЄС з потребами в дронах, боєприпасах і ракетах для спільного фінансування

Україна представила свої оборонні проєкти для можливого фінансування в межах ініціативи Європейського Союзу SAFE під час засідання Оперативної групи оборонної готовності у Брюсселі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Україна подала оборонні ініціативи

Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв взяв участь у засіданні Оперативної групи оборонної готовності ЄС у Брюсселі. Україна представила проєкти у сфері ОПК, зокрема з виробництва дронів, боєприпасів і ракет, які можуть отримати фінансування в межах ініціативи SAFE. Ініціативи спрямовані на посилення обороноздатності України та ЄС, а також передбачають довгострокові контракти до 2030 року.

Боєв наголосив на потребі в європейському озброєнні, зокрема ППО, артилерії та бронетехніці, та підтвердив готовність України до тісної співпраці.

Країни-члени ЄС презентували також своє бачення розвитку ініціативи SAFE та проєкти в сфері БПЛА, наземного озброєння та авіації. Партнери виявили зацікавленість у розвитку спільних ініціатив з Україною в сфері БПЛА та ракетного озброєння.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.