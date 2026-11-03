Україна перейшла до відбору газу: скільки запасів накопичили перед зимою

Україна 29 жовтня почала відбирати природний газ із підземних сховищ. На старті сезону там зберігалося 15,97 млрд куб. м газу — на 20% більше, ніж торік. Це найбільший обсяг запасів перед зимою за останні три роки.

Як пише Dilo, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

За перший день відбір перевищив закачування на 0,6 млн куб. м. Уже 30 жовтня чистий відбір зріс до 4,8 млн куб. м.

Скільки газу накопичили перед зимою

На початок сезону відбору українські сховища були заповнені на 51,6%. Загальний обсяг запасів становив 15,97 млрд куб. м. Для порівняння: перед початком попереднього сезону в ПСГ було 13,26 млрд куб. м, а у 2024 році — 12,92 млрд куб. м. Водночас показник 2023 року був вищим — 16,62 млрд куб. м.

Нинішні запаси також перевищили урядову ціль у 14,6 млрд куб. м на 1,37 млрд куб. м. Необхідного рівня Україна досягла ще наприкінці серпня.

Як пройшов сезон закачування

Закачування тривало з 11 березня до 28 жовтня — загалом 232 дні. Це на 31 день довше, ніж торік, коли сезон тривав 201 день.

За цей час чисте закачування становило 6,53 млрд куб. м. Це на 1,36 млрд куб. м, або 17,3%, менше, ніж за попередній сезон, коли до сховищ закачали 7,89 млрд куб. м.

Менша потреба в поповненні запасів пов'язана з тим, що після попередньої зими у сховищах залишилося більше газу. На початку цьогорічного сезону закачування там було 9,49 млрд куб. м проти 5,41 млрд куб. м роком раніше.

Наприкінці жовтня закачування скорочувалося через збільшення споживання та реекспорт газу з "митного складу". 29 жовтня Україна перейшла до чистого відбору.

Скільки газу можна використати

Із загального обсягу запасів 11,23 млрд куб. м становить технологічно активний газ, який можна відібрати. Ще 4,98 млрд куб. м зберігалося на "митному складі" українських ПСГ. Цей газ поступово скорочувався через реекспорт.

Подальші обсяги відбору залежатимуть від температури повітря, внутрішнього споживання, реекспорту та стабільності українського газовидобутку, на який впливають російські атаки.

Нагадаємо, у березні Україна, змушена була збільшити імпорт газу після того, як Росія пошкодила її газовидобувну інфраструктуру, та вже почала закачувати газ до підземних сховищ, готуючись до наступного опалювального сезону.