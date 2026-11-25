Україна планує запустити Фонд страхування воєнних ризиків під час конференції з відновлення URC-2027, яка відбудеться в січні в Таллінні, та залучити до нього $3 млрд. Водночас Естонія вирішила виділити €4,5 млн на підтримку українського транспорту. Кошти можуть використати для закупівлі дизельних локомотивів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною в Києві.

За словами Корецького, запуск фонду має допомогти захистити активи українського бізнесу від наслідків російських атак. Україна розраховує залучити Естонію до цієї ініціативи.

Ще одним напрямом співпраці може стати програма "Індустріальний Рамштайн", спрямована на відновлення виробництв, пошкоджених унаслідок війни. Українська сторона також сподівається на участь Естонії в її реалізації.

Естонія виділить €4,5 млн на підтримку українського транспорту

Під час зустрічі Корецький подякував естонському уряду за рішення спрямувати €4,5 млн до Фонду підтримки транспорту України.

Сторони обговорили можливість використання цих коштів для закупівлі дизельних локомотивів, необхідних українській залізниці.

Окремо йшлося про можливу передачу Україні суховантажних суден для перевезення зерна на експорт. Конкретних домовленостей щодо кількості суден і термінів їх передачі наразі не оголошено.

Яку допомогу Україна хоче отримати до конференції в Таллінні

Конференція з відновлення України URC-2027 має відбутися в січні 2027 року в Таллінні. За словами прем'єр-міністра, її головним пріоритетом стане залучення практичної допомоги для підтримки стійкості України в умовах російських атак.

До конференції українська сторона хоче узгодити з міжнародними партнерами конкретні зобов'язання щодо забезпечення першочергових зимових потреб.

Зокрема, йдеться про постачання генераторів, зарядних станцій, дизельного пального та спеціальної техніки для його транспортування. Крім того, Україна розраховує отримати модульні укриття, автобуси й допомогу у відновленні мостів і переправ.

Корецький наголосив, що співпраця з Естонією має охоплювати як термінову підтримку критичної інфраструктури, так і довгострокові механізми захисту бізнесу та відновлення промисловості.

Україна вже працює над створенням Фонду страхування воєнних ризиків і програми "Індустріальний Рамштайн". Під час Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні 20 листопада українські та німецькі компанії оголосили про комерційні домовленості на понад €100 млн. Німеччина також зробила перший внесок у програму відновлення пошкоджених українських виробництв.