Україна та Словаччина планують розширити залізничне сполучення і збільшити обсяги вантажних перевезень через спільний кордон. Серед пріоритетів — подвоєння пропускної спроможності переходу Чоп-Чієрна-над-Тисою, прискорення прикордонного контролю та запуск прямого нічного поїзда з Ужгорода до Праги.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Відповідні наміри закріплені в Листі про наміри щодо розвитку вантажних залізничних перевезень, який представники двох країн підписали у Братиславі.

Документ підписали міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник і міністр транспорту Словаччини Йозеф Раж.

Україна та Словаччина хочуть збільшити вантажоперевезення

Одним із ключових напрямів співпраці стане підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури на кордоні. Зокрема, сторони обговорили можливість удвічі збільшити пропускну спроможність переходу Чоп—Чієрна-над-Тисою.

За словами Миколи Калашника, Словаччина є для українських виробників не лише ринком збуту, а й важливим транзитним маршрутом до споживачів в інших країнах Європейського Союзу.

Розширення можливостей залізничного переходу дасть змогу збільшити обсяги вантажних перевезень між країнами, а також створити умови для розвитку пасажирського сполучення.

Які зміни готують для пасажирських перевезень

Окрему увагу сторони приділили прискоренню перевірки документів на кордоні. Скорочення часу проходження контрольних процедур має сприяти збільшенню кількості пасажирських поїздів між Україною та Словаччиною.

Ще один пріоритет — запуск прямого нічного поїзда за маршрутом Ужгород—Прага. За інформацією української сторони, графіки руху вже опрацьовані.

Після запуску маршруту пасажири зможуть діставатися із Закарпаття до столиці Чехії без пересадок.

Таким чином, домовленості України та Словаччини охоплюють як розвиток вантажної залізничної логістики, так і розширення міжнародного пасажирського сполучення.

Раніше повідомлялось, що Словаччина безоплатно передасть “Укрзалізниці” три локомотиви для забезпечення стабільного руху поїздів.