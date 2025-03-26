Україна поділилася з США своїм баченням того, які енергооб'єкти мають бути захищені режимом тиші

Україна поділилася з США своїм баченням переліку критично важливих об'єктів, які мають бути захищені режимом тиші, зокрема, це стосується атомних електростанцій та газовидобувних підприємств.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що мова йде не про конкретні об'єкти, не координати, а що туди підпадає, що саме, які об'єкти ядерної сфери, які категорії об'єктів, наприклад, газо-добувної галузі.

"Росія маніпулює, публікуючи свою незрозумілу інтерпретацію переговорів, де російська сторона стверджує, ніби режим тиші щодо обстрілів енергооб’єктів діє з 18 березня, хоча з того часу, як мінімум, 8 об'єктів енергетичної інфраструктури України зазнали обстрілів зі сторони РФ", - заявив Жовква.

Окрім того, заступник керівника ОП зазначив, що у випадку порушення Росією режиму тишу держава монітор буде фіксувати це, і "далі Сполучені Штати Америки зафіксувавши відповідно, отримавши від монітора таку інформацію мають вживати відповідні дії".

Удари по енергетиці

18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони погодилися, що шлях до миру розпочнеться з припинення обстрілів енергетики.

Зеленський підтримав пропозицію про припинення ударів по російських енергетичних об'єктах. За словами особи, обізнаної з ситуацією, це рішення стало першим кроком у рамках ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення трирічного конфлікту. Телефонна розмова між Зеленським і Трампом відбулася наступного дня після того, як Путін повідомив Трампу про готовність обмежити удари по енергетичній інфраструктурі України.

Переговори в Саудівській Аравії

25 березня, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся новий раунд перемовин між українською та американською делегаціями. Аналогічні переговори пройшли між США та РФ. Всі сторони погодилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі. Крім того, сторони домовилися розробити заходи для реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.

Зеленський підтвердив, що в Ер-Ріяді досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ембарго може почати діяти одразу після оприлюднення заяв зі сторони Білого дому.