Україна посилює держнагляд за ринками електро- та теплопостачання: уряд підримав два законопроєкти

Кабмін підтримав два важливі законопроєкти, які мають на меті посилити державний нагляд за ринками електроенергії та теплопостачання. Ці ініціативи покликані підвищити надійність енергопостачання та запобігти мільйонним збиткам для економіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Законопроєкт про ринок електроенергії

Документ, що вносить зміни до закону "Про ринок електричної енергії", посилить відповідальність учасників ринку за дотримання графіків ремонту обладнання та накопичення палива. Також буде посилено контроль над діями операторів енергосистем під час вимушених обмежень споживання.

Крім того, прийняття законопроєкту посилить інституційні можливості держави та дозволить забезпечити ефективний моніторинг й зменшити ризики недопостачання електроенергії, які щороку призводять до мільйонних збитків для економіки.

У Міненерго зазначають, що це є важливим кроком для гарантування стабільного та безпечного електропостачання.

Законопроєкт про теплопостачання

Уряд також схвалив зміни до закону "Про теплопостачання". Основна мета — підвищити ефективність держнагляду для надійного теплозабезпечення населення.

"Наша мета - створити єдину прозору систему контролю в галузі теплопостачання, яка відповідатиме як національному законодавству, так і міжнародним зобов’язанням України у сфері енергетичної безпеки", - зазначили у міністерстві.

Законопроєкт передбачає:

чітке розмежування функцій державних органів;

посилення контролю за технічним станом та експлуатацією теплових установок і мереж;

моніторинг, розслідування аварій та оцінку готовності об'єктів до опалювального сезону.

Очікується, що прийняття цих законопроєктів сприятиме зменшенню ризиків аварій, підвищенню надійності енергосистеми та посиленню енергетичної безпеки України в цілому.

Нагадаємо, у червні уряд виділив понад 700 мільйонів гривень на 35 проєктів у сфері енергетики. Ці ініціативи мають критичне значення для успішного проходження майбутнього опалювального сезону в окремих громадах.