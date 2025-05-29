Україна посилює реформу закупівель у сфері оборони

Керівництво Міністерства оборони провело зустріч з Радою донорів інституційних реформ, головною темою якої стали зміни у сфері оборонних закупівель. Обговорили стан реформи, виклики, фінансування закупівель у 2025 році та подальші кроки для посилення прозорості та ефективності.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Міноборони.

Оборонні закупівлі

Участь у заході взяли представники країн-партнерів, зокрема Великої Британії, США, Канади, Норвегії та НАТО.

Під час засідання з Радою донорів інституційних реформ представники Міністерства оборони обговорили поточний стан реформування системи оборонних закупівель, основні виклики та стратегічні пріоритети на найближчий час.

Перший заступник міністра Сергій Боєв наголосив, що, незважаючи на виклики воєнного часу, Міноборони продовжує розвивати інституційну спроможність і вдосконалювати ключові процеси, зокрема у сфері закупівель. Він підкреслив важливість гнучкості та високих стандартів у цьому напрямі.

У свою чергу, директор Департаменту політики закупівель Гліб Канєвський повідомив про заплановане на 2025 рік фінансування Агенції оборонних закупівель для придбання озброєння та техніки, а також про витрати Державного оператора тилу на закупівлю майна для тилового забезпечення.

За словами Канєвського, завчасне планування витрат дозволяє гарантувати безперебійне постачання для ЗСУ та створює прогнозованість для виробників, що сприяє зміцненню технологічної переваги української армії.

Представники міністерства підкреслили, що високо цінують підтримку міжнародних партнерів і відкриті до подальшої співпраці для підвищення ефективності закупівельних процесів.

Нагдаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.